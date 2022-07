Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Körperverletzung unter Heranwachsenden

Unkel (ots)

Am Rande der Kirmes in Unkel kam es gegen 01:00 Uhr zu einem Körperverletzungsdelikt unter Heranwachsenden. In Folge eines vorausgegangenen Streits schlug ein unbekannter 17-jähriger einem 20-jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der junge Mann wurde dabei leicht verletzt. Zeugen die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644 -9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

