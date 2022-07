Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruch in Gaststätte

Bad Hönningen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr kam es erneut zu einem Einbruch in die Gaststätte Lindenwirtin in der Neustraße. Die Täter gelangten über ein Fenster in die Innenräume der Gaststätte und gingen dort gezielt die Spielautomaten an und erbeuteten eine noch unbekannte Menge Münzgeld. Der verursachte Sachschaden dürfte den Wert der Beute um ein Vielfaches übersteigen. Eine Befragung in der Nachbarschaft ergab, dass eine Zeugin gegen ca. 05:15 Uhr zwei vermummte Personen aus Richtung Lindenwirtin in Richtung Bahnhof habe weglaufen sehen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter 02644 -9430 oder pilinz@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell