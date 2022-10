Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Unbekannte sind am Dienstagabend (18.10.2022) in eine Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses im Solferinoweg eingebrochen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise zwischen 17.30 Uhr und 20.40 Uhr über die Balkontür in die Wohnung und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Ob die Täter etwas stahlen, muss noch ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell