POL-F: 220511 - 0506 Frankfurt-Rödelheim: Radfahrerin nach Unfall rassistisch beleidigt - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) - (dr) Am Montag, den 09. Mai 2022, kam es in der Bönstädter Straße zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Seniorin verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Eine 92-jährige Frau stürzte am gestrigen Nachmittag beim Kochen zu Boden. Da sie nicht mehr in der Lage war aufzustehen, entwickelte sich am Herd ein Brand, welcher auf weiteres ...

