Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220510 - 0505 Frankfurt-Bornheim: 92-Jährige stürzt in Wohnung - Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montag, den 09. Mai 2022, kam es in der Bönstädter Straße zu einem Wohnungsbrand, bei dem eine Seniorin verletzt wurde. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

Eine 92-jährige Frau stürzte am gestrigen Nachmittag beim Kochen zu Boden. Da sie nicht mehr in der Lage war aufzustehen, entwickelte sich am Herd ein Brand, welcher auf weiteres Küchenmobiliar übergriff. Mehrere Melder lösten in der Folge aus und Bewohner verständigten die Feuerwehr. Die alarmierten Einsatzkräfte retteten die 92-Jährige aus ihrer Wohnung und löschten schließlich das Feuer, das sich in der Küche und den Flur ausgebreitet hatte.

Die Seniorin kam mit einer Rauchvergiftung zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Bewohner blieben unverletzt. Der bei dem Brand entstandene Sachschaden dürfte im niedrigen fünfstelligen Bereich liegen.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell