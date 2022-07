Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ausgezogen/ Gestritten und geschlagen/ Taschendiebe/ Kupfer gestohlen

Lüdenscheid (ots)

Ein 35-jähriger Lüdenscheider hat sich am Montagnachmittag auf einem Spielplatz Am Hilgenhaus angeblich komplett ausgezogen. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Kinder auf dem Platz. Als ihn eine Zeugin ansprach, schrie er sie an. Er zog sich jedoch an und verließ den Spielplatz. Polizeibeamte trafen ihn kurz darauf in der Zufahrt. Er bestreitet, sich ausgezogen zu haben. Die Polizei brachte ihn zur erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache.

Am Mittwoch gegen 7.15 Uhr kam es zu auf dem Sternplatz zu einem Streit zwischen einem Markthändler und drei jungen Männern. Der Händler fuhr nach eigenen Angaben mit Warnblinklicht und im Schritttempo über den Platz, als sich ihm ein telefonierender junger Mann in den Weg stellte. Als ihn der Händler bat, wegzugehen, soll er ausfallend geworden sein. Seine Begleiter seien hinzugekommen und hätten den Händler angeschrien. Der gibt an, einen Schlag mit einem Gegenstand ins Gesicht bekommen zu haben. Außerdem wurde gegen das Fahrzeug geschlagen. Zwei aus der Dreiergruppe waren noch vor Ort, als die Polizei eintraf. Die zwei alkoholisierten jungen Männer (19 und 20) schilderten den Ablauf anders. Demnach soll der Händler "extra" Gas gegeben und nur "einen Zentimeter" vor dem telefonierenden Freund stehen geblieben sein. Dann habe er einem von ihnen seinen heißen Kaffee ins Gesicht geschüttet. Zeugenaussagen und Spuren in Gesicht und am Auto des Händlers sprechen für die erste Version. Die Polizeibeamten erteilten den jungen Männern Platzverweise für die gesamte Innenstadt. Der 19-Jährige störte sich daran nicht. Minuten später lief er auf dem Rathausplatz an den Beamten vorbei, beschimpfte sie als "Bullenschweine" und den Händler als "Bastard". Die Polizeibeamten nahmen ihn darauf zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

In Lüdenscheid waren wieder Taschendiebe unterwegs: Eine 56-jährige Lüdenscheiderin parkte am Mittwoch gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz an der Karlstraße, zog einen Parkschein und ging dann in ein Geschäft in der Nähe. Als sie dort bezahlen wollte, suchte sie vergeblich nach ihrer Geldbörse. Sie ließ ihre Girokarte sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Eine 67-jährige Lüdenscheiderin kaufte am Vormittag auf dem Wochenmarkt ein und besuchte mehrere Geschäfte in der Innenstadt, ohne etwas zu kaufen. In einem Drogeriemarkt an der Altenaer Straße stellte sie um 11.20 Uhr fest, dass ihr Portemonnaie nicht mehr in ihrer Handtasche steckte. Aufnahmen aus den Überwachungskameras dort zeigen keine verdächtigen Personen. Die Polizei nahm vor Ort eine Anzeige auf.

Zwischen dem 21. und 25. Juli entwendeten Unbekannte Kupferschrott vom Gelände einer Firma an der Freisenbergstraße. Die Schienen lagerten in einem Container auf dem umzäunten Gelände. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell