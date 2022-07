Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe in der Innenstadt/Ampelakkus entwendet/Musikboxen im Volksgarten entwendet

Iserlohn (ots)

Taschendiebe waren am Mittwoch im Bereich der Innenstadt unterwegs. Während ihres Einkaufs auf dem Wochenmarkt in Iserlohn entwendeten Unbekannte einer 77-Jährigen, zwischen 12:30 und 13:30 Uhr, die Geldbörse, welche sie in ihrer Handtasche bei sich trug. Ähnlich erging es, zwischen 12:30 und 13:15 Uhr, einer 31-Jährigen. Auch sie trug ihr Portemonnaie während des Stadtbummels in einer Handtasche am Körper. Bei der Abreise stellte sie am Parkautomaten dann das Fehlen fest. Täterhinweise liegen in beiden Fällen nicht vor. (schl)

Im Rahmen eines Einsatzes stellte die Besatzung eines Streifenwagens am Mittwochvormittag fest, dass die aufgestellten Baustellenampeln an der Grüner Talstraße, die zur Regelung auf den einspurigen Teilstücken dienen, nicht mehr funktionierten. Ein Techniker der verantwortlichen Firma nahm sich der Sache an. Er stellte fest, dass der untere Kastenteil einer der Ampeln gewaltsam aufgebrochen wurde und anschließend die vier Akkus der betroffenen Ampel entwendet wurden. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen können sich unter 02371/9199-0 an die Polizeiwache in Iserlohn wenden. (schl)

Zwischen Dienstagabend, 20:15 Uhr und Mittwochmorgen, 10:45 Uhr, drangen Unbekannte in eine Holzhütte im Bereich des Volksgarten Letmathe ein. Aus der Hütte wurden zwei Lautsprecher, diverse Headsets sowie Mikrofone und Kabel entwendet. Wie die Täter ins Innere der verschlossenen Hütte gelangten, ist derzeit nicht bekannt. Einbruchspuren waren vor Ort nicht ersichtlich. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell