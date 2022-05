LPI-G: Pkw landet im Straßengraben

Gera (ots) - Am Mittwoch gegen 23:55 Uhr wollte ein 53-jähriger Mann in der Zeulsdorfer Straße zwei junge Männer und 2 Frauen davon abhalten, vor einem Wohnhaus zu randalieren und Mülltonnen zu beschädigen. Daraufhin wurde der Anwohner von einem der jungen Männer zu Boden geschlagen und am Boden liegen von dem anderen Täter gegen den Kopf getreten. Die Tätergruppierung flüchteten anschließend. Der Verletzte musste im Rahmen des Rettungseinsatzes verletzt in eine ...

mehr