Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Raub - Intensivtäter festgenommen

Gera (ots)

Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr wurden 2 junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren, welche in der Berliner Straße mit einer Straßenbahn in Richtung Bieblach fuhren, durch einen hinlänglich Polizei bekannten 24-jährigen Intensivtäter und dessen 17-jährigen Begleiter geschlagen und fortfolgend ausgeraubt. Im weiteren Verlauf griffen die Täter noch außerhalb der Straßenbahn eine 3-köpfige Gruppe junger Männer zwischen 21 und 23 Jahren an und versuchten auch deren Eigentum zu entwenden.

Im Rahmen des Polizeieinsatzes wurden beide Täter festgenommen.

Es wird wegen des Verdachts des mehrfachen Raubes und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Gegen den 24-jährigen Intensivtäter syrischer Abstammung wird über die Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell