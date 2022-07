POL-MK: Seniorenkino mit "Lotti & Kurt" am 3. August im Filmpalast Iserlohn

Kierspe (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten unbekannte Täter in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus Im Kämken einzubrechen. Sie versuchten die Tür gewaltsam zu öffnen, indem sie auf den Bereich des Schließzylinders und auf das Blech des Türgriffs einwirkten. Beides wurde dadurch beschädigt. Die Täter scheiterten jedoch mit ihrem Einbruchsversuch. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: ...

