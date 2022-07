Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Love-Scammer" bringt 65-Jährige um hohen fünfstelligen Betrag

Halver (ots)

Eine 65-Jährige lernte auf einer Dating-Homepage einen Mann aus Frankreich kennen. Über Messengerdienste hielt man seitdem regelmäßig Kontakt, ohne sich persönlich getroffen zu haben. Der Betrüger gab nach der ersten Kennenlernphase an, dass sein Sohn schwer krank sei und operiert werden müsse. Für die angebliche Op und weitere Behandlungen bat er die Geschädigte immer wieder um Zahlungen von Geldbeträgen, die er nach eigenen Angaben vollständig zurückzahlen wollte. Über vier Monate zahlte die 65-Jährige so insgesamt einen hohen fünfstelligen Betrag, bis ihr nun schlussendlich Zweifel kamen. Die Polizei warnt vor solchen "Love-Scammern". Sie schreiben ihre potentiellen Opfer mit erfundener Identität auf Social Media oder Dating Seiten an und spielen ihnen vor, dass sie ein erfolgreicher Arzt, ein ranghoher Militär oder Manager seien, der aus verschiedenen Gründen in finanzielle Notlage geraten sei und nun Hilfe benötige. Die Polizei appelliert: Lassen Sie sich nicht täuschen und werden Sie misstrauisch, wenn Onlinebekanntschaften um Geld bitten. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell