Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Brände, Verkehrsdelikte unter Alkoholeinfluss

Reutlingen (ots)

Pfullingen: Einbruch

Ein Vereinsheim an der Gönninger Straße ist zwischen Sonntag, 21.08.2022 und Samstag, 03.09.2022 von Unbekannten aufgesucht worden. Die Einbrecher verschafften sich über eine Türe gewaltsam Zutritt, öffneten im Inneren Schränke und Behältnisse und entwendeten Süßigkeiten. Die Schadenshöhe kann noch nicht abschließend beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nürtingen (ES): Brand

Zu einem Brand eines Geräteschuppens mussten am Samstagnachmittag die Rettungskräfte in den Stadtteil Reudern ausrücken. Gegen 15.30 Uhr brannte der Holzanbau in der Zittelmannstraße. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr, die mit sechs Fahrzeugen und starken Einsatzkräften angerückt war, rasch unter Kontrolle gebracht werden. Jedoch wurde die Fassade der Garage und des gegenüberliegenden Hauses in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte der Bewohner, der zum Zeitpunkt des Brandausbruchs ortsabwesend war, bereits zur Mittagszeit an dem betroffenen Schuppen mit Hilfe eines Heissluftgeräts sein Unkraut vernichtet.

Ostfildern (ES): Mehrfach versuchte Wohnungseinbrüche (Zeugenaufruf)

Am Samstagmorgen ist um 10.15 Uhr ein versuchter Wohnungseinbruch im Scharnhauser Park gemeldet worden. Bei den Ermittlungen vor Ort konnten an bislang insgesamt fünf Wohnungstüren in verschiedenen Gebäuden in der Claude-Dornier-Straße Aufbruchspuren festgestellt werden. Die Türen und Türrahmen wurden hierbei leicht beschädigt. Ins Innere der jeweiligen Wohnungen gelangten die Täter jedoch nicht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Filderstadt unter Tel. 0711/7091-3 in Verbindung zu setzen.

Esslingen (ES): Betrunken mit Auto unterwegs

In Esslingen-Hegensberg ist es am Samstagabend zu einem Vorfall gekommen, zu dem ein Zeuge die Polizei verständigt hat. Wie festgestellt werden konnte, rangierte eine Opelfahrerin gegen 17.10 Uhr auf einem Parkplatz im Ina-Seidel-Weg. Hierbei fuhr sie mehrfach gegen ein Gebüsch und blieb an einem Gartenzaun hängen. Schließlich parkte sie ihr Fahrzeug am Straßenrand, halb auf dem Gehweg, ab. Die 56-jährige Fahrerin konnte in ihrer Wohnung angetroffen werden. Da sie erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Filderstadt (ES): Betrunken gegen geparkte Fahrzeuge gefahren

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in Filderstadt-Bernhausen zu einem Unfall gekommen, bei dem erheblicher Sachschaden entstanden ist. Gegen 03.30 Uhr befuhr eine 65-Jährige in Filderstadt-Bernhausen die Dresdener Straße. Im Verlauf einer Kurve prallte sie gegen zwei ordnungsgemäß am Fahrbahnrad geparkte Pkw. Bei der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Deshalb wurde bei der 65-Jährigen eine Blutprobe entnommen und sie musste ihren Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

Geislingen-Binsdorf (ZAK): Vergessene Herdplatte löst Feuerwehreinsatz aus

Eine 89-jährige Frau hat am Sonntagmorgen vergessen die Herdplatte auszuschalten. Die Seniorin stellte gegen 8.10 Uhr Vogelfutter selbst her, ließ hierbei einen Topf mit Öl auf dem eingeschalteten Herd stehen und begab sich aus dem Haus. Nach kurzer Zeit kehrte sie zurück, wobei bereits Qualm aus der Küche des Einfamilienhauses drang. Die verständigten Feuerwehren Binsdorf, Geislingen und Erlaheim, die mit 47 Einsatzkräften und 7 Fahrzeugen vor Ort waren, konnten die brennende Dunstabzugshaube schnell löschen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand. Das Haus ist wegen des Rauchniederschlags vorerst nicht mehr bewohnbar. Die 89-Jährige kam bei Bekannten unter.

