Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Schlägerei, Brand

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Motorradfahrer leicht verletzt - Zeugenaufruf

Am Freitag um 16.55 Uhr ist es in der Echterdinger Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Die 25-jährige Fahrerin eines Pkw Honda Civic befuhr die Hauptstraße in Richtung Stetten. Hinter ihr in gleicher Richtung fuhr der 25 -jährige Fahrer eines Kraftrades der Marke Honda. Im Einmündungsbereich zur Zwinkenstraße kommt es beim Abbiegevorgang der Honda Civic-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Motorrad. Hierbei erlitt der Kradfahrer leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Da der Unfallhergang noch unklar ist, sucht das Polizeirevier Filderstadt Zeugen, die sich unter Telefon 0711/7091-3 melden können.

Reichenbach/Fils (ES): In Leitplanke geschleudert

Am Samstag um 05.10 Uhr ist ein Pkw Smart auf der B 10 in Fahrtrichtung Stuttgart nach einem Ausweichmanöver ins Schleudern geraten. Nach Angaben des 27 -jährigen Fahrers musste dieser einem Wildtier ausweichen. Hierbei kollidierte er mit der rechten Leitplanke, wurde nach links abgewiesen und schleuderte im Anschluss über beide Fahrstreifen, bis er letztlich auf dem linken Fahrstreifen liegenblieb. Der Fahrer blieb augenscheinlich unverletzt, wurde jedoch durch den Rettungsdienst zur weiteren Abklärung vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Pkw Smart entstand wirtschaftlicher Totalschaden, er musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Bempflingen (ES): Nach Unfall Führerschein beschlagnahmt

Am Freitag um 15.27 Uhr hat ein 53 -jähriger Fahrer eines Pkw BMW Mini Cooper die Auffahrt zur B 312 in Richtung Stuttgart befahren und musste an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende 26 -jährige Fahrer eines Pkw VW Passat bemerkte dies zu spät und fuhr dem Mini hinten auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 26 -Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Neckartailfingen (ES): Unfall mit Verletzten

Am Freitagnachmittag ist es auf der B 312 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 16.00 Uhr befuhr eine 21 -Jährige mit ihrem Pkw BMW die B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zur gleichen Zeit wollte der 49 -jährige Fahrer eines Kraftrades der Marke Honda von der K 1256 auf die B 312 in Fahrtrichtung Stuttgart einfahren. Hierbei übersah er den BMW, prallte in die rechte Fahrzeugseite und kam schließlich zu Fall. Beide Unfallbeteiligten wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2.500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Ammerbuch-Poltringen (TÜ): Pkw-Brand in Carport

Am Freitagabend ist es in Poltringen zu einem Brand gekommen. Gegen 22.00 Uhr rückten die Rettungskräfte in den Pfalzgrafenring aus, wo ein unter einem Carport stehender PKW Opel Meriva in Flammen stand. Durch den Brand wurden auch das Carport und zwei E-Bikes zerstört. Die beiden angrenzenden Gebäude wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 100.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Kriminaltechniker sicherten die Spuren am Brandort. Die Feuerwehren von Ammerbuch und Tübingen waren mit sechs Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften vor Ort.

Hirrlingen (TÜ): Verletzte nach Auseinandersetzung

In der Nacht zum Samstag ist es auf dem Festplatzgelände zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Gegen 01.30 Uhr geriet ein 20 -Jähriger im Bereich des Essensstandes mit einer bislang unbekannten Person in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf gingen die Streitenden zunächst wieder ihrer Wege. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen ging der Unbekannte nach einigen Minuten auf den 20 -Jährigen zu und schlug ihm einen Bierkrug auf den Kopf. Anschließend fügte er einem sich neben dem Geschädigten befindlichen 21 -Jährigen mit dem zerbrochenen Krug eine Schnittverletzung zu. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme konnte noch eine weitere verletzte männliche Person angetroffen werden. Ob dieser ebenfalls von der bislang unbekannten Person verletzt wurde, ist noch nicht geklärt. Der Polizeiposten Bodelshausen hat die Ermittlungen wegen dem Verdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die leicht Verletzten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Kliniken eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell