POL-RT: Schwere Verkehrsunfälle; Versuchte Pkw-Diebstähle; Einbruch in Schuhgeschäft

Bad Urach (RT): Frontal in den Gegenverkehr

Lebensgefährliche Verletzungen hat ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der B465 zwischen Bad Urach und Münsingen erlitten. Den bisherigen Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge war der Heranwachsende gegen 14.30 Uhr mit seinem Seat Ibiza auf der Bundesstraße von Münsingen in Richtung Bad Urach unterwegs. In Höhe Georgenau kam er im Auslauf einer leichten Kurve aus noch ungeklärter Ursache nach links und auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden, vollbeladenen Sattelzug, dessen 30 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen mehr hatte, um zu reagieren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Fahranfänger in seinem Seat eingeklemmt, sodass er von der Feuerwehr, die mit zahlreichen Feuerwehrleuten im Einsatz war, mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeugwrack befreit werden musste. Der Sattelzug wurde von der Fahrbahn abgewiesen und krachte gegen eine Böschung, an der er erheblich beschädigt zum Stehen kam. Während der Lkw-Fahrer einen Schock erlitt, musste der 18-Jährige nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 100.000 Euro belaufen. Die Bergungsmaßnahmen, zu denen neben einem Kran auch ein spezielles Bergungsfahrzeug benötigt werden, dauern zur Stunde an. (Stand 17 Uhr) Die Bundesstraße ist bis auf derzeit nicht absehbare Zeit voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine örtliche Umleitung eingerichtet. (cw)

Großbettlingen (ES): Schwerer Verkehrsunfall auf der B 313

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagmorgen auf der B 313 ereignet. Ein 57-Jähriger war gegen 08.40 Uhr mit einem Motorrad der Marke Triumph auf der Bundesstraße von Grafenberg herkommend in Richtung Nürtingen unterwegs. Auf Höhe von Großbettlingen setzte er zum Überholen eines vorausfahrenden Pkw an. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Mazda eines 29 Jahre alten Mannes. Der Biker streifte mit seiner Maschine an dem Mazda entlang, stürzte auf die Straße und blieb nach über 40 Metern am rechten Fahrbahnrand liegen. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Autofahrer verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8.500 Euro geschätzt. Die B 313 musste während der Unfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen und der Reinigung der Fahrbahn bis kurz vor 12.30 Uhr voll gesperrt werden. Zur Unterstützung kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei vor Ort und es musste eine spezielle Kehrmaschine anrücken. (ms)

Tübingen (TÜ): Versuchte Pkw-Diebstähle (Zeugenaufruf)

Gleich zwei Mal hat möglicherweise ein und derselbe Täter versucht in der Tübinger Innen- und in der Weststadt jeweils ein Auto zu stehlen. Zwischen 22 Uhr und 3.20 Uhr wurde zunächst aus dem Schleifmühlenweg gemeldet, dass ein Unbekannter eine Scheibe an einem geparkten Opel eingeschlagen und sich dann am Armaturenbrett zu schaffen gemacht hatte, um das Fahrzeug offenbar kurzzuschließen. Wenig später wurde der gleiche Fall aus Uhlandstraße gemeldet. Auch hier war eine Scheibe an einem Opel eingeschlagen, die Lenkradverkleidung heruntergerissen und versucht worden, das Auto kurzzuschließen. Die Versuche auf diese Art und Weise die beiden bereits betagteren Fahrzeuge zu entwenden, verliefen erfolglos. Gestohlen wurde aus den Autos nichts. Die Höhe der angerichteten Sachschäden sind noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07071/972-8660 zu melden. (cw)

Balingen (ZAK): In Schuhgeschäft eingebrochen

In ein Schuhgeschäft in der Balinger Innenstadt sind Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 9.10 Uhr verschafften sich die Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Verkaufsräumen. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf einen Tresor, den sie mit brachialer Gewalt aus der Verankerung rissen und aufwuchteten. Mit Bargeld von noch nicht bekannter Höher flüchteten sie anschließend unerkannt. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

