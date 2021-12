Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Illegaler Handel mit Betäubungsmitteln - mehrere Festnahmen am Europaplatz

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei hat im Bereich des Mönchengladbacher Hauptbahnhofs am Dienstag und am Mittwoch insgesamt vier Männer wegen des Verdachts des Drogenhandels festgenommen. Zwei von ihnen wurden Haftrichtern vorgeführt, die bei ihnen die Untersuchungshaft anordneten.

Am Dienstagnachmittag konnten die Zivilfahnder einen 20-jährigen und einen 21-jährigen Mann dabei beobachten, wie sie mehrmals mit Betäubungsmitteln handelten. Die Beamten nahmen die Verdächtigen daraufhin vorläufig fest und brachten sie zum Polizeigewahrsam. Am Folgetag führten sie den 20-Jährigen einem Haftrichter vor, der für ihn die Untersuchungshaft anordnete. Der andere Verdächtige wurde mangels Gründen für eine Haft wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Und auch am Mittwoch gingen den Fahndern nachmittags wieder zwei mutmaßliche Drogendealer ins Netz: Sie nahmen am Bahnhofsvorplatz zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren fest. Diese hatten sie zuvor beim Verkauf von Drogen gesehen. Für den 25-Jährigen ging es am nächsten Tag ebenfalls in Untersuchungshaft; der 21-Jährige wurde mangels Haftgründen entlassen.

Auch die insgesamt zwölf Käufer der Betäubungsmittel, die die Polizei an diesen Tagen festgestellt hat, erwarten nun Strafverfahren. (jn)

