Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Wohnungseinbrüche in Eicken und Holt

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch, 22. Dezember, in zwei Wohnungen in den Stadtteilen Eicken und Holt eingebrochen und haben unter anderem Schmuck gestohlen.

Zwischen 18.30 Uhr und 19.15 Uhr hebelten sie an der Margarethenstraße ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt zu einer Wohnung, aus der Sie Schmuck entwendeten.

An der Straße Hehnerholt in Holt gelangten Täter zwischen 13.15 Uhr und 16.50 Uhr in eine Wohnung, indem sie deren Eingangstür aufbrachen. Auch hier wurde Schmuck mitgenommen. Darüber hinaus fehlen Kosmetikartikel und Bargeld.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell