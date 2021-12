Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigung: Jugendlicher schmeißt Metallpoller gegen Auto

Mönchengladbach (ots)

An der Ecke Oskar-Kühlen-Straße / Stephansstraße ist es am Montag, 20. Dezember, gegen 14.30 Uhr zu einem Tumult zwischen mehreren Jugendlichen gekommen, bei dem ein Metallpoller geworfen wurde. Es wurde niemand verletzt, aber es entstand Sachschaden an einem Auto.

Der 53-jährige Autofahrer gab der Polizei gegenüber an, zur Tatzeit über die Oskar-Kühlen-Straße in Richtung des Bismarckplatzes gefahren zu sein, als plötzlich von rechts eine vierköpfige Jugendgruppe hinter zwei weiteren Jugendlichen herlief. Einer der vier Jugendlichen hielt einen blauen Metallpoller in der Hand und warf diesen in Richtung der weglaufenden Personen. Der Metallpoller traf die rechte Fahrzeugseite des 53-Jährigen. Daraufhin sei er ausgestiegen und den Jugendlichen zunächst nachgelaufen, brach die Verfolgung aber ab. Die Jugendlichen entfernten sich in Richtung Friedrichstraße.

Eine von der Polizei eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Der Jugendliche, der den Metallpoller geschmissen haben soll, wird wie folgt beschrieben: Etwa 16 Jahre alt, südeuropäisches Erscheinungsbild, mittellanges, glattes, schwarzes Haar. Er trug eine schwarze Jacke, eine weiße Jogginghose und einen Dreitagebart.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell