Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Hochwertige E-Bikes gestohlen

Mönchengladbach (ots)

An der Regentenstraße haben bislang unbekannte Täter am Montag, 20. Dezember, zwischen 18.15 Uhr und 22.30 Uhr drei dort an Straßenschildern verschlossen abgestellte hochwertige E-Bikes und einen dazugehörigen Fahrradanhänger gestohlen.

Bei den E-Bikes handelt es sich um ein weißes Elektrorad der Marke Riese und Müller, ein blaues Elektrorad der Marke Riese und Müller sowie ein buntes Elektrofahrrad der Marke Haibike. Bei dem blauen Fahrradanhänger handelt es sich um einen Thule Coaster.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290. (cr)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell