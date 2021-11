Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Räuberischer Diebstahl in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In einem Einkaufs-und Verbrauchermarkt in der Ratsteichstraße in Ilmenau, verübte ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend gegen 19:10 Uhr einen räuberischen Diebstahl. Hierbei erbeutete er Tabakwaren im Wert von ca. 150 Euro. Zunächst konnte der Täter durch Zeugen festgehalten werden. Allerdings konnte er sich losreißen und bedrohte anschließend die Zeugen mit einem Beil. Durch diese bedrohliche Handlung gelang es dem Täter folglich den Markt ungehindert zu verlassen und mit einem silberfarbenen Fahrrad davon zu fahren. Der Täter wird auf ca. 17 Jahre alt geschätzt, südländischer Typ, ist ca. 1,65 m groß und von schmächtiger Gestalt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang weitere Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Diese setzen sich bitte telefonisch unter Nennung der Bezugsnummer 0266538/2021 mit der Polizei in Ilmenau in Verbindung.(rk)

