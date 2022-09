Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbruch; Defekte Autobatterie; Über Messengerdienst betrogen

Reutlingen (ots)

Radler übersehen

Nach derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurde ein 61 Jahre alter Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag im Kreisverkehr Reutlinger Straße / Lemberger Straße. Eine 71-Jährige wollte gegen 16.50 Uhr mit ihrem Renault Captur in den Kreisverkehr einfahren und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten 61-Jährigen, der sich mit seinem E-Bike bereits dort befand. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Fahrradfahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Münsingen (RT): Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend im Kreisverkehr Hauptstraße /Schillerstraße ereignet hat. Eine 22-Jährige war mit ihrem Dacia Sandero gegen 19.15 Uhr auf der Hauptstraße von Auingen herkommend unterwegs und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 50 Jahre alten Motorradfahrers, der sich mit seiner Suzuki bereits im Kreisverkehr befand. Bei der nachfolgenden Kollision stürzte der Biker, wobei er und sein 10-jähriger Sozius dank ihrer vollständigen Schutzkleidung derzeitigen Erkenntnissen leicht verletzt wurden. Sie wurden nach notärztlicher Untersuchung an der Unfallstelle vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Da das Ausmaß des Unfalls zunächst unklar war, war auch die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Köngen (ES): In Wohnung eingebrochen (Zeugenaufruf)

Unbekannte sind vermutlich in den frühen Morgenstunden des Donnerstags in eine Wohnung in der Oberdorfstraße eingebrochen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Einbrecher zwischen vier Uhr und 4.30 Uhr morgens gewaltsam Zutritt zum Gebäude, das sie anschließend durchsuchten. Bei ihrer Suche nach Stehlenswertem stießen sie auf Schmuck und Bargeld. Möglicherweise wurden die Täter dabei gestört und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute von noch nicht bekanntem Wert. Die Kriminalpolizei hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am frühen Donnerstagmorgen in der Oberdorfstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 beim Polizeirevier Nürtingen zu melden. (cw)

Filderstadt (ES): Feuerwehreinsatz nach defekter Batterie

Ein technischer Defekt an einer Autobatterie hat am Freitagmorgen zum Einsatz von Feuerwehr und Polizei bei einer Firma in der Felix-Wankel-Straße geführt. Gegen 7.20 Uhr waren in der Tiefgarage Säuredämpfe aus einer Autobatterie ausgetreten. Nachdem Tiefgarage und Gebäude von der Feuerwehr durchlüftet worden waren, konnten alle zuvor evakuierten Mitarbeiter wieder zurück an ihre Arbeitsplätze. Verletzt wurde niemand. Mit Ausnahme der defekten Autobatterie liegen keine Erkenntnisse über Sachschäden vor. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Mit E-Scooter verunglückt

Ein E-Scooter Lenker ist beim Sturz von seinem Fahrzeug am Donnerstagmittag so schwer verletzt worden, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der 27-Jährige war gegen 14 Uhr auf der Rohrer Straße abwärts in Richtung Ortsmitte Leinfelden unterwegs. Ersten Erkenntnissen nach wollte der Mann mit seinem E-Scooter von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln und verlor hierbei die Kontrolle über seinen Tretroller. Der 27-Jährige prallte gegen eine Steinmauer und fiel kopfüber auf den Gehweg. Passanten leisteten sofort Erste Hilfe, bis der Verunglückte mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht wurde. An seinem Fahrzeug war ein Schaden in Höhe von zirka 200 Euro entstanden. (ms)

Großbettlingen (ES): Weiterer Betrug über Messengerdienst (Warnhinweis)

(Nachtrag zur Pressemitteilung vom 01.09.2022/16.11 Uhr)

Nachdem im Laufe des Mittwochs bereits zwei Frauen aus Altenriet und Bempflingen das Opfer von Betrügern wurden, ist am Donnerstag ein weiterer Fall angezeigt worden. In der Zeit von Dienstag bis Donnerstag erhielt eine Frau aus Großbettlingen mehrere WhatsApp-Nachrichten von einer ihr unbekannten Handynummer, in der ihre vermeintliche Tochter angab, dass ihr Handy kaputtgegangen sei. Zudem wurde die Geschädigte gebeten, dringende Überweisungen zu tätigen. Die Frau überwies daraufhin mehrere Beträge in einer Gesamthöhe von über 15.000 Euro. Im Laufe des Donnerstagnachmittags flog der Schwindel auf. Ob das Geld zurückgebucht werden kann, steht noch nicht fest.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle.

- Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (ms)

Tübingen (TÜ): Unter Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schwerverletzter und ein wirtschaftlicher Totalschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend im Heuberger-Tor-Weg ereignet hat. Gegen 20.40 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Nissan Townstar auf der Straße in Richtung Hagelloch unterwegs. Dabei kam er in einer leichten Linkskurve im Bereich eines Wanderparkplatzes mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein. Der Wagen wurde daraufhin nach rechts abgewiesen und kippte auf die Beifahrerseite. Durch den Aufprall hatte sich eine auf dem Fahrzeug befindliche Dachbox gelöst. Diese war in Richtung einer Parkbank geschleudert worden, auf der zwei Männer saßen, die glücklicherweise unverletzt bleiben. Der 58-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten anschließend in ein Krankenhaus. Nachdem ein im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkoholtest einen vorläufigen Wert von über einem Promille ergeben hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Der Nissan musste abgeschleppt werden. (rn)

Geislingen (ZAK): Schwerer Verkehrsunfall auf der L415

Zwei Zweiradlenker sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L415 nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt worden. Den ersten Ermittlungen zufolge befuhr ein 15-Jähriger mit seinem Roller gegen 16.40 Uhr die Straße Oberes Balgenau in Richtung Landesstraße, um diese zu überqueren. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines von rechts kommenden 17-Jährigen auf seinem Leichtkraftrad. Nach der anschließenden Kollision stürzten beide zu Boden und zogen sich schwere Verletzungen zu. Während der Jüngere mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wurde der 17-Jährige mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 4.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die L415 bis etwa 18.20 Uhr durch die Straßenmeisterei voll gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden. (rn)

