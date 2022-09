Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall, Küchenbrand, Gasaustritt, Über Messengerdienst betrogen

Esslingen (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen in Wäldenbronn ereignet hat. Ein 52-Jähriger befuhr kurz nach acht Uhr mit seinem Opel Astra die K1214 in Richtung Stettener Straße. In einer leicht abfallenden Rechtskurve kurz vor der dortigen Einmündung verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet über die Gegenfahrspur in den Grünstreifen, wo der Opel frontal mit einem Baum kollidierte. Der 52-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften angerückt war, befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus. Der Opel wurde abgeschleppt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße kurzzeitig voll gesperrt werden, ehe der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte. (rn)

Neuhausen/Fildern (ES): Küchenbrand

Zu einem Küchenbrand im Untergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Fleinsbachstraße sind am frühen Donnerstagmorgen die Rettungskräfte ausgerückt. Bewohner bemerkten gegen 3.40 Uhr das Feuer und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die daraufhin mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften anrückte, löschte den Brand, der offenbar im Bereich eines Kühlschranks ausgebrochen war. Auch die übrigen Bewohner hatten das Haus zwischenzeitlich verlassen. Es wurde niemand verletzt. Der in der Küche entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Euro belaufen. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gas ausgetreten

Offenbar ein defekter Gashahn hat am Donnerstagmittag zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Kohlhammerstraße geführt. Gegen 12.15 Uhr bemerkte eine Zeugin Gasgeruch im Inneren eines dortigen Bürogebäudes und verständigte die Einsatzkräfte. Das Gebäude wurde vorsorglich evakuiert. Ein Techniker stellte daraufhin die Gaszufuhr ab, sodass die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften angerückt war, bereits wenig später einen Rückgang der Gaskonzentration messen konnte. Die rund zwei Dutzend Personen konnten gegen 13.30 Uhr wieder in ihre Büros zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst war auch ein Mitarbeiter eines Energieversorgers vor Ort. Im Zuge des Einsatzes musste die Kohlhammerstraße voll gesperrt werden. (rn)

Altenriet (ES) und Bempflingen (ES): Über Messengerdienst betrogen

Kriminelle haben am Mittwoch zwei Frauen aus Altenriet und Bempflingen um jeweils einen vierstelligen Bargeldbetrag betrogen. Beide Frauen bekamen eine Whats-App Nachricht von ihnen unbekannten Handynummern, in denen sich die Absender als deren Kinder ausgaben. Die Betrüger gaukelten vor, dass die Handys kaputtgegangen seien und sie deswegen neue Rufnummern hätten. Zudem täuschten die Täter ausstehende Rechnungen vor, die dringend beglichen werden müssen. Die Frauen überwiesen im Anschluss hohe Geldbeträge. Im Laufe des Tages flogen die Schwindel auf und sie verständigten die Polizei. Ob das Geld möglicherweise zurückgebucht werden kann, steht zum Teil noch aus. (ms)

