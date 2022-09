Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeiposten Lenningen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Lenningen (ES): Neuer Leiter des Polizeipostens Lenningen

Polizeioberkommissar Thilo Stritt hat zum 1. September 2022 die Leitung des Polizeipostens Lenningen übernommen.

Die polizeiliche Laufbahn des 44-Jährigen begann 1995 mit der Einstellung bei der damaligen zweiten Bereitschaftspolizeiabteilung in Göppingen. Nach seiner Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst blieb er zunächst als Einsatzbeamter bei der Bereitschaftspolizei, bis er im Jahr 2002 zum Polizeirevier Filderstadt und nachfolgend 2004 zum Polizeirevier Nürtingen jeweils in den Streifendienst versetzt wurde. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst im Jahr 2014 folgten Verwendungen in den Streifendiensten der Polizeirevier Nürtingen und Kirchheim. 2017 wechselte er zurück nach Nürtingen, wo er bis zu seiner Ernennung zum Leiter des Polizeipostens Lenningen im Streifendienst tätig war.

Er ist nun mit einer Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter für die Sicherheit in der Gemeinde Lenningen und der Stadt Owen zuständig und folgt Polizeihauptkommissar Thomas Klammer, der zum 1. März dieses Jahres zum Polizeiposten Bad Urach gewechselt ist.

Polizeioberkommissar Thilo Stritt ist verheiratet und hat zwei Söhne. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell