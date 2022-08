Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Fahrzeugbrände; Auseinandersetzung; Versuchter Einbruch

Reutlingen (ots)

Vorrang beim Abbiegen missachtet

Schwer verletzt wurde ein 38 Jahre alter Rennradfahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf der Alteburgstraße ereignet hat. Eine 46-Jährige befuhr gegen 19.20 Uhr mit ihrem Opel Corsa die abschüssige Alteburgstraße stadteinwärts und wollte auf Höhe der Hausnummer 91 nach rechts in die Sackgasse einbiegen. Dabei übersah sie den in gleicher Richtung parallel auf dem Radweg fahrenden 38-Jährigen. Dieser versuchte noch durch eine Notbremsung und ein Ausweichmanöver einen Unfall zu vermeiden, dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der der Radler so schwer verletzt wurde, dass er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden musste. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. (cw)

Reutlingen (RT): Radfahrer gestürzt

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 77-Jähriger beim Sturz von seinem Fahrrad am Dienstagabend in der Jurastraße erlitten. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Mann gegen 18.50 Uhr gegen ein Baustellenschild auf dem dortigen Gehweg gefahren und anschließend gestürzt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. (rn)

Grabenstetten (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag an der Einmündung Hengener Bergweg zur K6758 ereignet hat. Ein 42-Jähriger wollte gegen 15.40 Uhr mit seinem BMW Mini vom Hengener Bergweg kommend nach links in die Kreisstraße einbiegen. An der Stoppstelle hielt er zunächst an, übersah beim Einbiegen jedoch einen von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Der 55-jährige Biker versuchte noch mit seiner BMW R1200 auszuweichen, dennoch kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf etwa 2.000 Euro, der Schaden an der BMW wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit 18 Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

Pfullingen (RT): Fahrzeug in Brand geraten

Zu einem Fahrzeugbrand ist es am Dienstagabend auf dem Gelände einer Tankstelle in der Pfullinger Römerstraße gekommen. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war der Motor eines 18 Jahre alten Audi gegen 18.45 Uhr in Brand geraten. Die Fahrerin stellte ihren Wagen daraufhin von den Zapfsäulen weg. Eine aufmerksame Mitarbeiterin der Tankstelle stoppte sofort den Betrieb und bekämpfte mit einem Feuerlöscher die Flammen. Die Feuerwehr musste im Anschluss lediglich den Pkw untersuchen, ob er erfolgreich gelöscht war und schob ihn im Anschluss vom Gelände. An dem Audi war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Durch das rasche und umsichtige Eingreifen der Frauen bestand keine Gefahr für die Zapfsäulen. (ms)

Weilheim (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen hat sich am späten Dienstagnachmittag auf der Zeller Straße ereignet. Eine 39-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit einem Hyundai in Richtung L 1200 unterwegs. Vermutlich aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit übersah die Fahrerin, dass der Verkehr vor ihr ins Stocken geraten war. Sie prallte mit ihrem Wagen gegen den Mercedes-Benz Vito eines 56 Jahre alten Mannes. Dieser wurde im Anschluss noch gegen den stehenden VW Polo einer 58-Jährigen geschoben. Die Polo-Lenkerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die Unfallverursacherin klagte ebenfalls über Schmerzen. Sie wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Auto der 39-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf knapp über 5.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr Weilheim mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Nürtingen (ES): Vorfahrtsberechtigten übersehen

Eine kurze Unachtsamkeit ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstagabend auf Stuttgarter Straße/B313 ereignet hat. Eine 32-Jährige wollte gegen 18.25 Uhr mit ihrem VW Polo vom Parkplatz einer Schnellgaststätte gegenüber der Tankstelle nach rechts in die Stuttgarter Straße einbiegen. Dabei übersah sie eine auf der linken der beiden Fahrstreifen stadteinwärts fahrende Mercedes E-Klasse. Deren 25-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Autos kam. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde ein im Kindersitz mitfahrendes sechs Jahre altes Mädchen leicht verletzt. Auch der Fahrer des Mercedes und eine 21 Jahre alte Mitfahrerin erlitten ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt. Die Stuttgarter Straße musste zur Unfallaufnahme bis etwa 20 Uhr gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. (cw)

Meßstetten (ZAK): Tätliche Auseinandersetzung

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft in der Geißbühlstraße ereignet hat. Gegen 0.50 Uhr wurde die Polizei von Sicherheitsmitarbeitern alarmiert, weil es dort zwischen drei Bewohnern im Alter von 22, 26 und 28 Jahren und einer Gruppe um zwei 17-jährige Bewohner zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein soll, die in Handgreiflichkeiten mündete. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Angreifer, wobei die beiden 17-Jährigen von Sicherheitsmitarbeitern festgehalten werden konnten. Die drei 22, 26 und 28 Jahre alten Männern erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Straßberg (ZAK): Pkw-Brand auf der B 463

Einen gehörigen Schrecken musste eine vierköpfige Familie am Dienstagnachmittag auf der B 463 erleben. Ein 42-Jähriger war mit seiner Frau und zwei Kindern kurz nach 15.30 Uhr in einem 20 Jahre alten Audi A4 auf der Bundesstraße von Ebingen herkommend in Richtung Straßberg unterwegs. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet der Motor während der Fahrt in Brand. Rechtzeitig bevor die Flammen auf die Fahrgastzelle übergriffen, konnte der Mann in einer Parkbucht anhalten und die Insassen das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand im Anschluss. An dem Audi war durch das Feuer wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. Er musste abgeschleppt werden. Während der Löscharbeiten kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 463. (ms)

Hechingen (ZAK): Fenster hielt Einbrecher stand

Dank eines Fensters mit erhöhter Einbruchssicherung ist ein Einbrecher in den vergangenen Tagen in der Hechinger Martinstraße gescheitert. Am Montag war eine Familie aus dem Urlaub zurückgekehrt und hatte an einem Fenster auf der Gebäuderückseite deutliche Einbruchsspuren bemerkt. Da sie jedoch vor kurzem neue hochwertige Fenster einbauen ließen, gelang es dem Täter nicht, ins Gebäudeinnere einzudringen und er musste ohne Beute von dannen ziehen. Über die Schadenshöhe an dem Fenster liegen noch keine konkreten Angaben vor. (ms)

