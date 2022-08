Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßliche Rauschgiftdealer und Fahrraddiebe festgenommen

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES):

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des Bandendiebstahls, der Bandenhehlerei und des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen zwei Männer im Alter von 30 und 46 Jahren sowie gegen eine 33-jährige Frau. Alle drei befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Der Hinweis eines Sicherheitsunternehmens hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr auf die Spur des Trios geführt. Anfang August waren in Moers und in Krefeld in Nordrhein-Westfahlen mehrere hochwertige Fahrräder, Pedelecs und E-Scooter gestohlen worden. Eines dieser E-Bikes war mit einem GPS-Tracker gesichert, dessen Signal am Sonntagmorgen von der Firma an einer Tankstelle in Kirchheim/Teck geortet und an die Polizei weitergeleitet werden konnte. Vor Ort trafen die Beamten des Polizeireviers Kirchheim auf einen Mercedes Sprinter mit den drei Tatverdächtigen. Bei der Durchsuchung des Transporters fanden und beschlagnahmten die Ermittler einen Elektroroller und fünf teilweise zerlegte Fahrräder, die zur Fahndung ausgeschrieben waren. Zudem konnte im Gepäck des 30-Jährigen und der 33-jährigen Frau mehrere hundert Gramm teilweise bereits verkaufsfertig verpacktes Marihuana, weitere illegale Betäubungsmittel und dealertypische Utensilien sowie mehrere tausend Euro Bargeld aufgefunden und beschlagnahmt werden. Das Trio wurde vorläufig festgenommen.

Die drei rumänischen Staatsangehörigen, die in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, wurden am Montagnachmittag dem Haftrichter beim Amtsgericht Nürtingen vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. (cw)

