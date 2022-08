Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Unfall davongefahren; Einbrüche; Raub; Räder gestohlen

Reutlingen (ots)

Nach Fahrradunfall geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach einem Fahrradfahrer, der am Montagmorgen auf der Markwiesenstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat, fahndet das Polizeirevier Reutlingen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge war ein 22-Jähriger gegen sieben Uhr mit seinem E-Bike auf der Markwiesenstraße stadteinwärts unterwegs. Auf Höhe des E-Bike Centers kam ihm ein Fahrradfahrer auf der falschen Straßenseite entgegen, den der 22-Jährige wegen der am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeuge zu spät erkannte. Nachfolgend kam es zur Kollision der beiden Radler, bei welcher sie stürzten. Beide verletzten sich leicht. Während der 22-Jährige zunächst am Boden liegen blieb, rappelte sich der Unfallverursacher wieder auf, entschuldigte sich kurz, soll dann zu seinem Rad gehumpelt und davongefahren sein. Der unbekannte Radler soll einen dunklen Vollbart gehabt haben und nur gebrochen Deutsch mit einem unbekannten Akzent gesprochen haben. Er trug Arbeitskleidung die ähnlich die eines Lageristen beschrieben wird. Zudem hatte er eine Schildmütze auf und führte einen dunklen Rucksack mit. Zum mutmaßlichen Alter des Mannes und zum Sachschaden liegen keine Informationen vor. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter der Telefonnummer 07121/942-3333 entgegen. (cw)

Nehren (TÜ): In Firma eingebrochen

Ein Einbrecher hat zwischen Donnerstag, 14 Uhr, und Montag, 9.30 Uhr, im Industriegebiet Süd sein Unwesen getrieben. Gewaltsam verschaffte sich der Täter über eine Eingangstüre Zutritt zu einem dortigen Firmengebäude. Im Inneren brach er auf seiner Suche nach Stehlenswertem eine weitere Tür auf und entkam anschließend ungesehen. Gestohlen wurde nach bisherigem Kenntnisstand nichts. Der Polizeiposten Gomaringen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Ofterdingen (TÜ): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Straße Haidschwärze ist in der Nacht von Sonntag auf Montag eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster gelangte der Einbrecher zunächst in die Produktionshalle. Durch eine gewaltsam geöffnete Tür drang der Unbekannte im Anschluss in die Büroräumlichkeiten ein und erbeutete Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Zusammen mit Kriminaltechnikern hat der Polizeiposten Mössingen die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Tübingen (TÜ): Kette und Smartphone geraubt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Raubes fahndet das Kriminalkommissariat Tübingen nach zwei Unbekannten, die in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Holzmarktes einem 35-Jährigen gewaltsam eine Halskette und ein Smartphone gestohlen haben sollen. Der Geschädigte wurde dort gegen 3.55 Uhr von zwei Männern angesprochen, worauf ihm einer der beiden plötzlich seine Kette vom Hals und der andere das Smartphone aus seiner Hand gerissen haben soll. Anschließend flüchteten beide Täter in Richtung Stiftskirche. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen blieb ohne Erfolg. Jedoch konnte das entwendete Smartphone wenig später in der Mühlstraße aufgefunden werden. Die beiden verdächtigen Männer waren etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, schlank und dunkelhäutig. Einer der beiden war komplett schwarz gekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Sein Begleiter trug ein schwarzes Oberteil und eine Jeans. Hinweise bitte unter Telefon 07071/972-8660. (rn)

Balingen (ZAK): Kompletträder entwendet (Zeugenaufruf)

Hochwertige Kompletträder im Wert von mehreren tausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag vom Gelände eines Autohandels in Balingen gestohlen. Die Unbekannten bockten in der Zeit zwischen Sonntag, 18 Uhr, bis Montag, 6.45 Uhr, einen dort abgestellten Skoda auf und entwendeten dessen Räder. Das Polizeirevier Balingen sucht unter 07433/264-0 nach Zeugen. (rn)

