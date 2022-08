Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Räder gestohlen; Streitigkeiten; Geparkte Autos zerkratzt

Reutlingen (ots)

Teures Ausweichmanöver

Ein Schaden in Höhe von über 30.000 Euro ist bei einem Ausweichmanöver am späten Samstagnachmittag in Gönningen entstanden. Eine 41-Jährige war gegen 17.50 Uhr mit einem VW Passat auf der Hechinger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Die Fahrerin wich ihren Angaben nach einem über die Straße laufenden Tier aus und prallte gegen einen geparkten VW Golf. Die Frau zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (ms)

Reutlingen (RT): Kompletträder gestohlen (Zeugenaufruf)

Drei Kompletträder im Wert von mehreren hundert Euro hat ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag in Orschel-Hagen gestohlen. Zwischen 23.30 Uhr und 10.50 Uhr, bockte der Täter einen in der Regensburger Straße stehenden Audi auf und montierte anschließend drei der Räder ab. Möglicherweise wurde er dabei gestört, sodass eines der Räder am Fahrzeug zurückblieb. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt und bittet unter Telefon 07121/96110 um Zeugenhinweise. (rn)

Filderstadt (ES): Auseinandersetzung vor Flüchtlingsunterkunft

Eine Person ist bei einer Auseinandersetzung am späten Freitagabend vor einer Sielminger Flüchtlingsunterkunft schwer verletzt worden. Ersten Ermittlungen nach waren im Laufe des Abends mehrere Landsleute, die in der Seestraße wohnhaft sind beziehungsweise dort auf Besuch waren, verbal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung fand zunächst in einem Gebäude statt, verlagerte sich jedoch gegen 22.50 Uhr vor die Unterkunft. Dort sollen vier Männer auf vier weitere Männer zum Teil mit Stöcken eingeschlagen haben. Zudem verletzte ein bislang unbekannter Täter einen 30-Jährigen mit einem Messer. Bis zum Eintreffen der Polizei waren die Tatverdächtigen geflüchtet. Der 30-Jährige musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort sofort operiert werden. Er hatte schwere aber keine lebensgefährlichen Schnitt- und Stichverletzungen erlitten. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht zum Samstag zusammen mit Beamten des Polizeireviers Filderstadt die Ermittlungen zu den Tatverdächtigen aufgenommen. (ms)

Filderstadt (ES): Geparkte Autos zerkratzt (Zeugenaufruf)

Insgesamt fünf geparkte Fahrzeuge hat ein Unbekannter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Panoramastraße im Stadtteil Plattenhardt beschädigt. Zwischen 17.30 Uhr und 14.30 Uhr zerkratzte der Täter an den Autos jeweils die zum Gehweg gewandte Seite mit einem spitzen Gegenstand. Die angerichteten Sachschäden dürften sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 0711/7091-3 nach Zeugen und möglicherweise weiteren Geschädigten. (cw)

Tübingen (TÜ): Pedelec kontra E-Scooter

Verletzungen unbekannten Ausmaßes hat ein 61-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend auf der Eisenbahnstraße erlitten. Der Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Pedelec von der Blauen Brücke herkommend stadtauswärts unterwegs. Dabei kam es an einer Unterführung in Richtung der Ulrichstraße zum Zusammenstoß mit dem von rechts kommenden E-Scooter einer 22-Jährigen. Beide Fahrzeuglenker stürzten in der Folge zu Boden. Während die 22-Jährige nach ersten Erkenntnissen unverletzt geblieben war, musste der 61-Jährige vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell