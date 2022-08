Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht

Aurich - Unfallflucht am Badesee

Norddeich - Auffahrunfall

Norderney - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich bereits zwischen dem 04. und 05.08.2022 ereignet hat. Auf einem Parkplatz an der Von-Jhering-Straße, in Höhe der Hausnummer 27, touchierte ein bislang Unbekannter einen schwarzen Audi A3 am Heck. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. An dem beschädigten Audi wurden rote und weiße Lackanhaftungen festgestellt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Unfallflucht am Badesee

Am Badesee in Aurich-Tannenhausen kam es am Sonntag zu einer Unfallflucht. Zwischen 12 Uhr und 18.30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz am Stürenburgweg gegen einen grauen Opel Astra. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher die Örtlichkeit.

Norddeich - Auffahrunfall

Am Sonntagmorgen kam es in Norddeich zu einem Auffahrunfall. Gegen 9.50 Uhr war ein 66 Jahre alter Nissan-Fahrer auf der Hafenstraße in Richtung Bundesstraße unterwegs und fuhr an einer Einmündung auf einen 40 Jahre alten Rollerfahrer auf, der verkehrsbedingt wartete. Beide Männer wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Der 40-Jährige wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Norderney - Autofahrer unter Alkoholeinfluss

Auf Norderney hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einen alkoholisierten Autofahrer gestoppt. Gegen 1.20 Uhr hielten die Beamten den 21 Jahre alten Mann auf der Hafenstraße an. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Inselbewohner einen Wert von knapp 1,1 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige wurde gefertigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell