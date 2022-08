Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund vom 14.08.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Gefährliche Körperverletzung

Wiesmoor - Ein 53-jähriger Mann aus Wiesmoor gab an, dass er am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr, beim Busbahnhof im Amaryllisweg in Wiesmoor auf einer Bank saß. Plötzlich seien drei Jugendliche erschienen und hätten ihn angegriffen. Der Mann klagte in der Folge über Schmerzen im Bereich der Hüfte und den Rippen. Er wurde mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Aurich - Am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr, fuhr ein 38-jähriger Mann aus Aurich mit einem Mercedes durch die Wiesenstraße. Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die 35-jährige Fahrzeughalterin befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Beide Personen müssen sich nun strafrechtlich verantworten.

Betrunken einen Unfall verursacht

Ihlow - Unter dem Einfluss von Alkohol stand ein 19-jährige Mann aus Ihlow, welcher am Samstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, die Westersander Straße befuhr. In einer Linkskurve kam der Fahranfänger von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam im Straßengraben zum Stillstand. Während der Unfallaufnahme wurde schlussendlich bei dem leicht verletzten Fahrer eine alkoholische Beeinflussung von knapp 0,6 Promille festgestellt. Im Krankenhaus wurde eine Blutprobe entnommen.

Altkreis Norden

Kraftstoff abgepumpt und gestohlen

Norden - In der Nacht von Freitag auf Samstag pumpten bislang unbekannte Täter aus dem Tank eines PKW das Benzin ab und entwendeten es. Der PKW war in der Weserstraße in Norden abgestellt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Norden unter 04931/9210 zu melden.

Betrunken mit Wohnmobil verunfallt

Krummhörn - Am Samstagabend, um 23:05 Uhr, kam es auf der Greetsieler Straße in der Krummhörn zu einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Wohnmobil. Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 61-jähriger Mann aus Edewecht mit seinem Wohnmobil auf der Greetsieler Straße und kam alleinbeteiligt in Schleudern. Im weiteren Verlauf kippte das Wohnmobil um und blieb auf der Seite liegen. Der Mann wurde bei dem Unfall an Kopf und Arm verletzt. Er musste stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Er wird sich nun strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Norden - Bereits am Donnerstag (04.08.2022), gegen 11:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Norden. Der Unfall ereignete sich an der Ecke Westerstraße/Knyphausenstraße. Eine 54-jährige Radfahrerin aus Norden stürzte bei dem Unfall und verletzte sich dabei schwer an der Hand. Der Unfall wurde nun erst nachträglich bei der Polizei gemeldet und zur Anzeige gebracht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war an dem Verkehrsunfall auch ein bislang unbekannter Mann mit einem grauen PKW beteiligt. Dieser Mann ist der Polizei bislang nicht bekannt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall, dem unbekannten PKW oder dem PKW-Fahrer geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Norden zu melden. Weiterhin wird auch ein Ersthelfer gesucht, der die Frau nach dem Unfall ins Krankenhaus gebracht hat. Auch diese Person möge sich bitte bei der Polizei Norden unter 04931/9210 melden.

Landkreis Wittmund

Diebstahl aus einem Pkw

Wittmund- In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es zum Diebstahl einer Handtasche aus einem Pkw in der Breslauer Straße in Wittmund. Eine bislang unbekannte Person entnahm aus einem unverschlossenen Pkw die Handtasche der Geschädigten. Zeugen werden gebeten, eventuelle Beobachtungen der Polizei Wittmund unter 04462 - 9110 mitzuteilen.

Widerstand gegen Polizeibeamte

Esens - Zu einer Widerstandshandlung gegen Einsatzkräfte kam es am Samstagabend, gegen 23:30 Uhr. Zuvor wurden die Beamten auf einen 31-jährigen Radfahrer in der Dornumer Straße in Esens aufmerksam, welcher sich während der Fahrt von einem zunächst unbekannten Gegenstand entledigte. Bei der Absuche des Nahbereichs konnte eine nicht geringe Menge von Betäubungsmitteln aufgefunden werden. Wenig später kehrte der Radfahrer zur Örtlichkeit zurück. Während der Sachverhaltsklärung kam es zum Widerstand gegen die eingesetzten Beamten. Hierbei wurden die Beamten leicht verletzt. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren bezüglich des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamten verantworten.

Betrunken mit dem Mofa unterwegs

Friedeburg - Am späten Samstagnachmittag wurden die Polizeibeamten auf einen 59- jährigen Mofafahrer in der Friedeburger Hauptstraße aufmerksam. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch ausgehend von der männlichen Person wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

