Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Schockanruf: Seniorin wurde um fünfstellige Geldsumme betrogen

Landkreis Aurich (ots)

Im Landkreis Aurich ist eine 82 Jahre alte Frau Opfer von Betrügern geworden. Die Seniorin erhielt am Donnerstag einen sogenannten Schockanruf. Die Betrüger riefen sie an und behaupteten glaubwürdig, ihr Sohn habe mit dem Auto eine Frau überfahren und sei selbst schwer verletzt. Der Sohn müsse ins Gefängnis, wenn die Seniorin nicht eine hohe Geldsumme zahlen würde. Die Frau wurde überzeugt, dass ihr Sohn in einer absoluten Notlage ist und ging zu ihrer Hausbank, um eine fünfstellige Summe Bargeld abzuheben. Das Geld übergab sie auf Anweisung in Norddeich an einen unbekannten Mann. Dass sie Opfer von Betrügern geworden war, erkannte sie erst später, als sie ihren Sohn direkt kontaktierte. Sie erstattete daraufhin Anzeige bei der örtlichen Polizei.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet auch um Hinweise aus der Bevölkerung. Der unbekannte männliche Kurierfahrer soll in der Zeit zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr mit einem grauen Pkw in der Tunnelstraße in Norddeich gestanden haben. Personen, die Hinweise auf das Fahrzeug oder den Fahrer geben können, melden sich bitte bei der Polizei Aurich unter Telefon 04941 606215.

Die Polizei rät, bei derartigen Anrufen sofort misstrauisch zu werden. Legen Sie auf und informieren Sie die örtliche Polizei.

Weitere Tipps gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell