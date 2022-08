Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizei Aurich/Wittmund: Feuer in Mehrfamilienhaus in Uthwerdum

Landkreis Aurich (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Uthwerdum (Gemeinde Südbrookmerland) kam es am Donnerstagmorgen zu einem Brandgeschehen. Gegen 2.30 Uhr meldeten Anwohner per Notruf ein Feuer in einer Wohnung in der Lilienstraße. Als die Kräfte der Feuerwehr und Polizei an der Örtlichkeit eintrafen, stand der Dachstuhl des Hauses bereits in Vollbrand.

In der brandbetroffenen Wohnung wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr eine verstorbene Person aufgefunden. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Versuch, die Person zu retten, verletzt.

Die Identität des Verstorbenen ist derzeit noch unklar. Weitere Personen hielten sich nicht in dem Objekt auf.

Es waren rund 120 Kräfte der Feuerwehren der Gemeinde Südbrookmerland, die Drehleiter aus Aurich sowie das DRK und die Notfallseelsorge im Einsatz. Bis etwa 4.50 Uhr dauerten die Löscharbeiten an.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Identifizierung des aufgefundenen Verstorbenen wurde eine Obduktion angeordnet.

Die in der brandbetroffenen Wohnung gemeldete Familie ist wohlauf.

