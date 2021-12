Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Helmvisier beschlagen

Rollerfahrerin stürzt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 17 Jahre alte Motorrollerfahrerin am Dienstagabend in Ahaus zugezogen. Die Ahauserin befuhr gegen 19.15 Uhr den Holthueshoff aus Richtung Kampstraße kommend in Richtung Wessumer Straße. Aufgrund ihres beschlagenen Helmvisiers erkannte sie eine Fahrbahnverengung nicht, fuhr dagegen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Rollerfahrerin in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr beseitigte ausgelaufene Betriebsstoffe. Auf circa 500 Euro wird der Sachschaden beziffert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell