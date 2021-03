Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei sucht Fahrer und Eigentümer eines verunfallten Kleinkraftrades

Crivitz (ots)

Die Kriminalpolizei sucht nach dem Fahrer und Eigentümer eines Kleinkraftrades, das herrenlos nach einem Verkehrsunfall in Crivitz zurückgelassen und am Samstagmorgen entdeckt wurde. Dabei handelt es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad der Marke "Simson S 51" mit dem der Unfallfahrer auf dem Ludwig-Freitag-Weg, einem unbefestigten Sandweg an den Bahngleisen nahe der Trammer Straße, offensichtlich gestürzt war. Möglicherweise hat sich der noch unbekannte Fahrer Verletzungen bei dem Sturz zugezogen. Eine spätere Nachfrage bei Rettungskräften und im Krankenhaus brachte hierzu jedoch keine Erkenntnisse. Da an dem verunfallten Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, konnte der Halter des Fahrzeuges bislang noch nicht bekannt gemacht werden. Die Polizei ermittelt jetzt in diesem Fall und bittet um Hinweise. Wer Angaben zum Unfallgeschehen, zum Fahrer oder zum Eigentümer des beschriebenen Kleinkraftrades machen kann, möge sich bitte mit dem Polizeirevier in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell