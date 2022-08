Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Kirchenfenster beschädigt

Norderney - Auto- und Radfahrende kontrolliert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Kirchenfenster beschädigt

In Bargebur haben Unbekannte wiederholt Kirchenfenster beschädigt. Bereits in der vergangenen Woche wurde ein Stein in ein Fenster der Kirche geworfen. Nun kam es zwischen Montag und Donnerstag erneut zu Sachbeschädigung und es wurden weitere acht Fenster zerstört. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Personen, die verdächtige Beobachtungen in dem Bereich gemacht haben, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norderney - Auto- und Radfahrende kontrolliert

Bei Verkehrskontrollen auf Norderney hat die Polizei am vergangenen Wochenende zahlreiche Verstöße geahndet. Die Kontrollen fanden an verschiedenen Orten auf der Insel statt. Mittels Lasermessung wurden fünf Geschwindigkeitsverstöße bei Autofahrenden festgestellt und geahndet. In fünf Fällen waren Radfahrer unerlaubt auf dem Zuckerpad unterwegs. Weitere sechs Radfahrer befuhren zur Kontrollzeit unerlaubt die Fußgängerzone. Darüber hinaus wurden zwei Verstöße gegen die Verkehrssperre für Pkw geahndet und ein Radfahrender benutzte während der Fahrt sein Handy. Es wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. Die Polizei wird auch in Zukunft derartige Kontrollen angekündigt wie unangekündigt durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell