POL-PPRP: 21-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag (04.07., 18:30 Uhr - 05.07.2022, 5:30 Uhr) stahlen Unbekannte den Katalysator eines geparkten Opel Astra in der Sudermannstraße. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000,- Euro geschätzt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de ...

