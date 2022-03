Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Katalysator gestohlen.

Lippe (ots)

Am Montagmorgen (28.03.2022) entdeckte eine Lemgoerin, dass der Katalysator an ihrem BMW gestohlen wurde. Der BMW stand seit Mitternacht auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße auf Höhe der Hausnummer 18. Hinweise zum Diebstahl richten Sie bitte telefonisch an die Kripo unter 05231 6090.

