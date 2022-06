POL-HS: Diebstahl aus parkendem Pkw

Hückelhoven (ots) - Unbekannte Täter drangen am Donnerstag (2. Juni), zwischen 16 Uhr und 19 Uhr, in einen Raum der evangelischen Kirche ein. Sie stahlen Schokoriegel und Getränke. Des Weiteren versuchten die Täter weitere Räume aufzubrechen, was nicht gelang. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

