FW-GL: Brand eines Müllbergs im Industriegebiet "Zinkhütte" von Bergisch Gladbach

Bergisch Gladbach (ots)

Die Feuer- und Rettungsleitstelle des Rheinisch-Bergischen Kreises wurde am Montag, den 25.07.2022 um 16:17 Uhr -per Notruf 112- über eine Rauchentwicklung an einem Container im Industriegebiet "Zinkhütte" in Bergisch Gladbach informiert. Die Leitstelle entsandte aufgrund der Meldung ein Löschfahrzeug der Feuerwache 2 an die Einsatzstelle. Parallel meldete das Löschfahrzeug der Feuerwache 1, welches sich an einer anderen Einsatzstelle befand, eine starke Rauchentwicklung und veranlasste eine Alarmstufenerhöhung. Daraufhin entsandte die Leitstelle zusätzlich die Feuerwache 1, den Löschzug 7 (Stadtmitte), den Einsatzführungsdienst (B-Dienst), einen Rettungswagen, sowie die an der Feuerwache 2 verbliebenen Einsatzkräfte an die Einsatzstelle. Bei Eintreffen der ersten Einheit stand ein Müllberg bei einem örtlichen Entsorgungsbetrieb in Brand. Umgehend wurde ein Löschangriff mittels C-Rohr und Dachmonitor vorgenommen. Um die Löschwirkung zu maximieren kam ein Wasser-Schaummittel-Gemisch (Schwerschaum) zum Einsatz. Schnell zeigte der beherzte Löschangriff seine Wirkung, sodass das Feuer um 17:16 Uhr unter Kontrolle gebracht werden konnte. Bei den Nachlöscharbeiten unterstütze ein Mobilbagger des Entsorgungsbetriebs, sodass alle verbliebenen Glutnester durch Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden konnten. Der Einsatz konnte gegen 17:45 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Bergisch Gladbach war mit rund 23 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei war ebenfalls mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. Die verwaisten Feuerwachen 1 und 2 wurden während des Einsatzes von der Löschzug 6 (Paffrath/Hand) und dem Löschzug 9 (Bensberg) besetzt.

