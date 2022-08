Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Korrektur zur Pressemitteilung vom 28.08.2022, 12.16 Uhr: Bitte nachfolgende Pressemitteilung zum Verkehrsunfall -Hechingen/ZAK: Bei Pkw-Überschlag verletzt- verwenden

Hechingen(ZAK): Bei Pkw-Überschlag verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro ist es am späten Samstagabend auf der Haigerlocher Straße gekommen. Um 23.15 Uhr kam der 35-jährige Lenker eines VW aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit dem Mast einer Fußgängerampel sowie einem Stromverteilerkasten. In der Folge überschlug sich der Pkw. Dem Fahrer gelang es, sein Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

