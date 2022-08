Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zahlreiche Verkehrsunfälle, Einbruchsversuch, körperliche Auseinandersetzungen

Reutlingen (ots)

Unklare Hintergründe bei Verkehrsunfall (Zeugenaufruf)

Die Verkehrspolizei Tübingen ermittelt derzeit wegen eines schadensträchtigen Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag in Reutlingen ereignet hat. Gegen 14.15 Uhr befuhr der spätere Unfallverursacher mit seinem Opel Zafira die Kaiserstraße in stadtauswärtiger Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Erwin-Seiz-Straße schnitt der Fahrzeugführer die Kurve und stieß hier mit dem ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes-Benz einer 54-jährigen Frau zusammen. Nachdem der Opel Zafira zum Stillstand kam, flüchtete der Fahrer zu Fuß vom Unfallort in Richtung Marktstraße während der 20-jährige Beifahrer leicht verletzt im Fahrzeug verblieb. Auch die Fahrerin des Mercedes-Benz erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen. Nach Eintreffen der ersten Einsatzkräfte kam ein 24-Jähriger zur Unfallstelle und gab sich gegenüber den Polizeibeamten als verantwortlicher Fahrzeugführer zu erkennen. Im Rahmen von Zeugenvernehmungen ergaben sich jedoch Zweifel an dieser Aussage, weswegen der Opel Zafira durch Beamte der Verkehrspolizei zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen sichergestellt wurde. Beide beteiligte Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 15.000 Euro. Während sich die 54-jährige Mercedes-Fahrerin selbstständig zur Behandlung ins Krankenhaus begab, musste der 20-jährige Beifahrer aus dem Verursacherfahrzeug mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden. Die Ermittlungen zum Fahrzeugführer dauern an. Zeugen, welche Angaben zu dem betroffenen Verursacherfahrzeug oder zu dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Tübingen unter Tel.: 07071/972-8660 zu melden.

Reutlingen (RT): Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte Täter haben Freitagnacht erfolglos versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Hohenschildstraße einzudringen. Hierbei entstand jedoch augenscheinlich nur geringer Sachschaden an mehreren Eingangstüren. Gegen 23.15 Uhr hatte ein Hausbewohner verdächtige Geräusche gehört, bei seiner Suche nach der Ursache jedoch lediglich frische Einbruchsspuren an mehreren Türen festgestellt und die Polizei verständigt. Beamte des Polizeireviers Reutlingen übernahmen daraufhin vor Ort die Spurensicherung und ermitteln nun zu dem oder den Tätern.

Bad Urach (RT): Mehrere Verkehrsverstöße bei Motorradkontrollen festgestellt

Am Freitagnachmittag zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr führten Beamte des Polizeipräsidiums Reutlingen mit Unterstützung des Polizeipräsidiums Einsatz am Wanderparkplatz in der Gruorner Straße in Seeburg bei Bad Urach Motorradkontrollen durch. Im Rahmen der Überprüfungen wurden zahlreiche Verkehrsverstöße festgestellt. Insgesamt wurden 50 Motorräder und drei Autos kontrolliert. Dabei konnten 14 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden, bei denen entweder das Fahrzeug oder die Reifen nicht im ordnungsgemäßen Zustand waren oder erforderliche Dokumente nicht mitgeführt wurden. Des Weiteren sieht ein 30-jähriger Autofahrer einer Anzeige entgegen, weil er unter Betäubungsmitteleinfluss am Straßenverkehr teilnahm. Weiter wird gegen einen 40-jährigen Verkehrsteilnehmer wegen des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt. Zwei Verkehrsteilnehmern wurde durch die Einsatzkräfte die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen untersagt.

Esslingen (ES): Betrunken mit elektrischem Rollstuhl unterwegs

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat am frühen Samstagmorgen gegen 01.00 Uhr ein 61-Jähriger in der Geschwister-Scholl-Straße verursacht. Der 61-Jährige war mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs. Auf Grund eines geparkten Fahrzeugs konnte der Rollstuhlfahrer nicht richtig vorbeifahren. Bei dem Versuch, an dem geparkten Pkw vorbei zu kommen kippte der Rollstuhl und der 61-Jährige fiel gegen den Pkw, wobei dieser beschädigt wurde. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde schließlich festgestellt, dass der Fahrer des Rollstuhls einen Alkoholwert von fast zwei Promille aufwies. Dieser muss jetzt mit einer Anzeige rechnen, blieb aber zumindest unverletzt.

Plochingen (ES): Alkoholisiert in Böschung geprallt

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es gegen 2 Uhr in der Schorndorfer Straße zu einer Straßenverkehrsgefährdung gekommen, die eine Blutentnahme und einen Führerscheinentzug nach sich zog. Nach derzeitigen Ermittlungen lenkte eine 40-jährige Frau aus Remshalden einen Pkw der Marke MG von Plochingen kommend in Richtung Stumpenhof. Etwa 200 Meter vor der Einmündung zu den Lettenäckern kam ihr Fahrzeug aus nicht nachvollziehbarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal in eine Böschung. Der Pkw wurde im Frontbereich erheblich beschädigt und die Airbags lösten aus. Ein Fremdschaden an der Böschung entstand jedoch nicht. Der Beifahrer und der Mitfahrer auf der Rückbank, welche beide nicht angeschnallt waren, blieben wie die Fahrerin unverletzt. Diese erlitt lediglich eine Prellmarke des Sicherheitsgurtes am Oberkörper. Ein bei der Fahrerin aufgrund Alkoholgeruchs durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine merkliche Alkoholisierung, weswegen im Anschluss eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der Führerschein der Frau wurde zudem beschlagnahmt. Ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw wurde durch einen Abschleppdient geborgen und abtransportiert. Beim Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstanden sein.

Balingen (ZAK): Betrunken an ziviler Polizeistreife vorbeigefahren

Am frühen Samstagmorgen kam es im Wilhelm-Kraut-Weg zu einer Trunkenheitsfahrt. Um 04.25 Uhr bestreifte ein ziviles Fahrzeug der Verkehrspolizei Tübingen die Lange Straße in Fahrtrichtung der B 27. Hierbei wurde der Zivilwagen von einem BMW mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit links überholt. Bei der Einmündung der Wilhelm-Kraut-Straße bog der Pkw schließlich mit hoher Geschwindigkeit nach rechts ab und musste dort an der Ampel bei Rotlicht anhalten. Nachdem die Ampel wieder auf grün umgeschaltet hatte, fuhr der männliche Fahrer des BMWs nochmals in rasanter Weise an, um in eine Tankstelle abzubiegen. Bei der anschließenden Fahrzeugkontrolle konnten die Beamten bei dem 26-jährigen Fahrzeugführer eine erhebliche Alkoholisierung von über einem Promille feststellen. Der Führerschein wurde daraufhin noch an Ort und Stelle einbehalten.

Balingen (ZAK): Körperliche Auseinandersetzung

Verletzungen bislang noch unbekannten Ausmaßes erlitten vier Beteiligte am Samstagmorgen gegen 02.26 Uhr vor einer Diskothek im Industriegebiet Gehrn. Zwischen zwei Personengruppen kam es aus bislang unbekannter Ursache zunächst zu einem verbalen Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei wurde augenscheinlich auch Pfefferspray eingesetzt. Vor Ort konnten die vier Beteiligten im Alter zwischen 18 und 23 Jahre angetroffen und getrennt werden. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Den Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Das Polizeirevier Balingen ermittelt nun zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Gefährliche Körperverletzung

Am Freitagabend ereignete sich gegen 23.10 Uhr in der Berliner Straße eine Schlägerei, im Rahmen welcher auch eine Glasflasche eingesetzt wurde. Eine Zeugin teilte der Polizei telefonisch mit, dass sich im Bereich Berliner Straße / Johannesstraße mehrere Personen streiten würden. Hierbei sei einer der Beteiligten mittels einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden, die Täter seien zwischenzeitlich geflüchtet. Vor Ort versorgte der verständigte Rettungsdienst die Platzwunde eines 31 Jahre alten Geschädigten aus Pfullingen. Dieser musste nachfolgend zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht werden. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurden zudem zwei weitere 19 und 24 Jahre alte Geschädigte festgestellt, bei welchen infolge eines Schlages ins Gesicht die Schneidezähne wackelten, zudem erlitt einer der beiden Männer eine Knieverletzung. Die Tathandlung wurde von mehreren Zeugen beobachtet, zudem konnten die Zeugen einen der Täter namentlich benennen. Dieser konnte in der Tatnacht allerdings nicht mehr durch die Polizei angetroffen werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

