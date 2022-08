Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: In Reutlinger Jobcenter randaliert, Unfall bei Hochdorf

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): In Jobcenter randaliert

Ein 34-Jähriger musste am Freitagvormittag von der Polizei vorübergehend in Gewahrsam genommen werden, nachdem er in einem Jobcenter in der Albstraße randaliert hatte. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann im Anschluss an einen Termin gegen 9.30 Uhr das Büro eines Mitarbeiters betreten und darin Gegenstände umgeworfen. Als er von zwei Sicherheitskräften und zwei weiteren Mitarbeitern des Jobcenters aufgefordert wurde, das Gebäude zu verlassen, kam es zu einem Gerangel, in dem der 34-Jährige überwältigt werden konnte. Dabei wurde ein Kopierer beschädigt. Der Mann, der sich am Boden liegend selbst Verletzungen zugefügt hatte, wurde von den zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und nach einer ärztlichen Untersuchung in einer Fachklinik vorgestellt. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsunternehmens erlitt im Zuge des Gerangels nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der 34-Jährige sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

Hochdorf (ES): Von der Fahrbahn abgekommen

Glücklicherweise unverletzt geblieben sind die Insassen eines VW Golf Plus bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der L1201. Eine 78-Jährige befuhr mit ihrem Wagen gegen 8.30 Uhr die Landesstraße zwischen Hochdorf und Notzingen, als der VW auf Höhe der Sportanlagen aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dort fuhr der Pkw einen abschüssigen Grünstreifen hinunter und beschädigte einen Zaun. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell