POL-F: 220801 - 0844 Frankfurt-Innenstadt: Räuberische Erpressung am Bahnsteig

Frankfurt (ots) - (th) Am Sonntagnachmittag (31. Juli 2022) kam es in einer Kleingartenanlage in Seckbach zu einem Gartenhüttenbrand. Personen wurden nicht verletzt; es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Küchenbereich einer Gartenhütte in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes hielten sich keine Personen in der Gartenhütte ...

