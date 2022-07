POL-BOR: Bocholt - Uhren und Handy entwendet

Bocholt (ots) - Einen Fiat 500 haben Unbekannte in Bocholt gestohlen. Das Geschehen spielte sich am Donnerstag, 30.06.2022, zwischen 13.40 Uhr und 18.20 Uhr auf einem Parkplatz am Hemdener Weg ab: Der schwarz lackierte Kleinwagen mit BOH-Kennzeichen hatte dort gestanden. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde ...

mehr