Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Unter Drogen und ohne Führerschein gefahren

Ahaus-Alstätte (ots)

Ein unfreiwilliges Ende gefunden hat am Donnerstag, 30.06.2022, in Ahaus-Alstätte die Fahrt eines 26-Jährigen mit seinem Auto. Polizeibeamte hatten ihn gegen 16.45 Uhr auf der Straße Alstätter Brook kontrolliert. Der Mann konnte keine Fahrerlaubnis vorweisen, und ein Drogentest schlug positiv an auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem Fahrer in der Polizeiwache in Ahaus eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachzuweisen. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell