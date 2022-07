Raesfeld (ots) - Diebe haben am Donnerstag, 30. Juni, das Portemonnaie der Kundin eines Verbrauchermarktes in Raesfeld gestohlen. Diese hielt sich gegen 10.05 Uhr in dem Geschäft an der Leinenweberstraße auf, als es dort zu einem Gespräch zwischen ihr und zwei unbekannten Männern kam. An der Kasse bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse verschwunden war - diese hatte in einem Beutel gelegen, der am Einkaufswagen hing. ...

mehr