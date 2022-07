Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Zigarettenstangen gestohlen

Ahaus (ots)

Mit seiner Beute geflüchtet ist am Donnerstag, 30.06.2022, ein Dieb in Ahaus: Der Mann hatte sich in einem Verbrauchermarkt an der Coesfelder Straße zwei Jutebeutel mit Zigarettenstangen der Marke L&M vollgepackt und war aus dem Laden gerannt. Der Unbekannte war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, hatte schwarze Haare, dunklen Teint und war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

