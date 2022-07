Reken (ots) - Über ein Baustellenkabel gestürzt ist am Donnerstag, 30.06.2022, ein Radfahrer im Rekener Ortsteil Maria Veen. Der 67-Jährige war gegen 10.10 Uhr auf der Straße Strote in Richtung Ortsmitte unterwegs. Dabei fuhr der Dorstener über ein Kabel, das über die Straße verlegt war. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr