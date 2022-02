Polizei Dortmund

POL-DO: Trickbetrüger sind immer wieder als angebliche Wasserwerker unterwegs

Dortmund (ots)

Ein Seniorenpärchen ist am Mittwoch (23.02.) in Dortmund von mindestens einem Fremden betrogen worden. Dieser hatte vorgegeben, ein Wasserwerker zu sein. Stattdessen entwendete er aber - wahrscheinlich mit Komplizen im Hintergrund - Bargeld sowie Schmuck aus der Wohnung.

Gegen 12.45 Uhr klingelte der Betrüger an der Wohnungstür der 84-jährigen Dortmunderin und ihres 87-jährigen Mannes in der Mergelteichstraße. Als die Seniorin öffnete, gab der Mann vor, es habe Probleme mit der Wasserversorgung im gesamten Haus gegeben - dies sei aber behoben und nun müsse er den Wasserdruck in den einzelnen Wohnungen prüfen. Zur Ablenkung unterhielt sich der mutmaßliche Betrüger dann mit dem Ehepaar und geleitete sie zur Überprüfung ins Badezimmer.

Während er die Seniorin bat den Duschkopf zu halten, bekam ihr Mann den Auftrag den Wasserhahn am Waschbecken an zu machen. Während der Täter das Paar mit der Unterstützung beauftragte und sie in ein Gespräch verwickelte, nahm offenbar eine andere Person in Ruhe das Diebesgut an sich.

Dass der Fremde die Senioren - statt den Wasserdruck zu entdecken - um all ihr Bargeld und ihren Schmuck bringen würde, damit rechnete das Paar vorerst nicht. Schnell verschwanden der oder die Betrüger. Die Senioren spürten einige Zeit darauf, dass die Situation sich nicht richtig anfühlte, und entdeckten dann Veränderungen in ihrer Wohnung sowie den fehlenden Schmuck und das fehlende Bargeld.

Die Dortmunder Polizei sucht noch Zeugen, die gegen 12.45 Uhr verdächtige Beobachtungen an der Mergelteichstraße (Nähe Wildrosenstraße) machen konnten. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kripo unter: 0231-132-7441.

Der Dortmunder Polizei liegen die Bürgerinnen und Bürger sowie deren Eigentum am Herzen. Wir möchten nicht, dass Betrüger mit ihren miesen Maschen Erfolge erzielen. Seien Sie misstrauisch! Rufen Sie bei den kleinsten Zweifeln umgehend die 110 an. Wir helfen Ihnen. Seien Sie sich sicher: Die Polizei würde niemals nach Ihrem Eigentum fragen oder gar mit Ihnen eine persönliche Übergabe vereinbaren. Darüber hinaus bieten die Beamten unseres Kommissariats für Vorbeugung einen monatlichen digitalen Vortrag zu derartigen Betrugsmaschen für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger an. Infos zu dieser neuen Vortragsreihe finden Sie unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5037164

Tipps Ihrer Polizei:

- Deponieren Sie niemals größere Bargeldsummen in Ihren Wohnräumen!

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

- Nutzen Sie an ihrer Wohnungstür eine Sicherheitskette! - Wichtig: Trickdiebe sind erfinderisch und versuchen, Sie als "Wasserwerker", "falsche Kripo-Beamte" oder ähnliches zu überlisten!

- Überprüfen Sie das Anliegen des Besuchers mit einem Anruf bei der Firma / dem Betrieb / der Behörde und/oder holen Sie sich Unterstützung bei Ihren Nachbarn. Rufen Sie laut um Hilfe und rufen Sie im Zweifelsfall immer direkt die Polizei unter 110!

- Die Polizei rät Kindern und Enkeln, ihre Eltern und Großeltern zu schützen. Lassen Sie sich beraten! Die Spezialisten vom Kriminalkommissariat für Prävention und Opferschutz geben ihnen Verhaltenshinweise (beispielsweise im oben genannten Online-Vortrag). Sie erreichen die Seniorensicherheitsberater aber auch telefonisch bei der Polizei Dortmund unter: 0231/132-7953.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell