Polizei Dortmund

POL-DO: Frau auf Friedhof die Handtasche weggerissen - Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0234

Einer Frau ist auf dem Südfriedhof in Dortmund am 11. Januar 2022 die Handtasche weggerissen worden, als sie sich gerade an einem Grab bückte. Die Polizei sucht mit einem Foto nach dem derzeit Tatverdächtigen.

Ein aufmerksamer Zeuge hatte den unbekannten Tatverdächtigen bis in die U-Bahn-Haltestelle Kreuzstraße verfolgt. Dort meldete er den Fall zwei DSW-Sicherheitsmitarbeitern. Diese stiegen mit dem Tatverdächtigen in die U-Bahn es kam jedoch nicht mehr zur Kontrolle des Tatverdächtigen - er konnte an der nächsten Haltestelle an der Möllerbrücke aussteigen und flüchten.

Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hier der Link mit dem Foto des mutmaßlichen Täters: https://polizei.nrw/fahndung/74721 Bitte melden Sie sich beim Kriminaldauerdienst in Dortmund unter: 0231- 132- 7441.

Sehen Sie hierzu auch die Ursprungsmeldung zu der Tat: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5119530

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell