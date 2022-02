Polizei Dortmund

POL-DO: Täter beschädigt sechs Pkw im Kaiserstraßenviertel - Polizei bittet Zeugen um Hinweise

Dortmund (ots)

Zeugen sucht die Polizei nach mehreren Sachbeschädigungen an sechs Autos in der Dortmunder Innenstadt. Ein unbekannter Täter brach auf der Arndtstraße im Kaiserstraßenviertel in der Nacht zu Montag (21.2.2022) die Scheibenwischer geparkter Pkw ab.

Die Pkw standen zwischen den Hausnummern 39 bis 41. Ein Anwohner hörte um 1.15 Uhr verdächtige Geräusche, öffnete ein Fenster und schrie den Unbekannten an. Der Täter flüchtete. Er trug einen grünen Parka mit Kapuze. Möglicherweise nutzte er vor der Tat einen E-Scooter.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf den Tatverdächtigen an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

