Polizei Dortmund

POL-DO: Fahrzeugbrände in Dortmund - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0229

Am frühen Donnerstagmorgen (24. Februar) sind in Dortmund-Dorstfeld mehrere Fahrzeuge in Brand geraten. Die Polizei ermittelt zur Ursache und sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen meldete ein Zeuge gegen 4.20 Uhr brennende Pkw auf einem Gelände eines Autovermieters an der Spicherner Straße. Bei dem Eintreffen der ersten Kräfte brannten vier Fahrzeuge in voller Ausdehnung. Das Feuer griff auf weitere Kraftfahrzeuge über. Insgesamt wurden 13 Fahrzeuge beschädigt, von denen neun ausbrannten.

Durch die Hitze kam es zusätzlich zu Verpuffungen und herumfliegenden Fahrzeugteilen, die an einem angrenzenden Gebäude einen Sachschaden verursachten. Derzeit können weder zur Brandursache noch zu einem zu beziffernden Sachschaden Angaben gemacht werden.

Die Polizei Dortmund hat die Brandermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen. Haben Sie in der heutigen Nacht verdächtige Geräusche und /oder Personen im Bereich der Spicherner Straße wahrgenommen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache der Dortmunder Polizei unter 0231/132-7441.

